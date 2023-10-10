Самые зрелищные детонации «лучшего в мире» российского танка Т-90М «Прорыв» 2 10.10.2023, 14:12

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Уникальная видеоподборка.

Российский президент Владимир Путин убеждает, что российский новейший танк Т-90М «Прорыв» самый лучший в мире и не имеет аналогов по техническим характеристикам.

С ним не согласны украинские воины, которые с начала полномасштабной войны уничтожили или повредили почти пять десятков «лучших в мире» бронемашин.

Канал «Бутусов плюс» подготовил подборку самых зрелищных уничтожений российского танка Т-90М «Прорыв».

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