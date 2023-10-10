«Самолеты уже взлетели»: США направили Израилю средства ПВО и боеприпасы 1 10.10.2023, 14:46

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Вашингтон уверен в том, что сможет поддержать и Израиль, и Украину.

Администрация президента США Джо Байдена срочно поставляет оружие Израилю, быстро отправляя средства ПВО и боеприпасы в ответ на настоятельные просьбы израильских официальных лиц о помощи, пишет Politico.

«Самолеты уже взлетели», – сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, которому была предоставлена анонимность.

Министерство обороны работает во всех своих структурах, включая Центральное командование США, чтобы определить, какое оружие, находящиеся на вооружении США, могут быть быстро предоставлено для обороны Израиля, а также оказывает давление на промышленность, чтобы ускорить поставку ожидающих выполнения заказов Израиля на военную технику, сказал чиновник. Представители министерства обороны находятся в «постоянном, непрерывном контакте» со своими израильскими коллегами, поскольку потребности страны по ходу конфликта меняются, пишут «Детали».

Пентагон использует существующие полномочия и средства для осуществления этих шагов, и ему пока не нужно просить конгресс о дополнительной помощи, сказал чиновник.

По словам двух человек, знакомых с ходом встречи, призыв Израиля к получению дополнительных вооружений был озвучен в понедельник, 9 октября, после того как представители администрации Байдена проинформировали лидеров конгресса и глав комитетов по безопасности о внезапных атаках ХАМАС. В ходе несекретного разговора чиновники сообщили законодателям, что ближайшему союзнику Америки на Ближнем Востоке срочно нужны высокоточные боеприпасы и больше перехватчиков для системы ПВО «Железный купол».

По словам одного из источников, Израилю также требуется больше американских бомб малого диаметра.

Хотя некоторые виды вооружений могут быть быстро поставлены с использованием существующих полномочий, конгрессу, возможно, придется выделить дополнительные средства. Эти усилия будут зависеть от того, как в ближайшие дни будет разворачиваться драма вокруг избрания нового спикера палаты представителей.

По словам второго человека, знакомого с ходом переговоров, официальные лица сообщили законодателям, что администрация рассматривает возможность использования части средств, выделенных президентом на сокращение численности военнослужащих, в размере 100 млн долларов для отправки оружия из военных запасов США.

Использование имеющихся в США запасов, несомненно, увеличит нагрузку как на Пентагон, так и на оборонную промышленность, которая и так испытывает трудности с заключением новых контрактов и увеличением производства некоторых боеприпасов, уже отправленных в Украину.

Потребности израильтян и украинцев отличаются по некоторым ключевым параметрам. Израиль будет в значительной степени полагаться на высокоточные боеприпасы класса «воздух-земля», запускаемые с истребителей F-16 и F-35 и вертолетов Apache, которых нет в украинском арсенале. Однако вопрос о 155-мм артиллерийских снарядах, которые используют обе страны, скорее всего, будет стоять остро.

Тем не менее, высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что США «уверены» в том, что смогут поддержать и Израиль, и Украину, отметив, что министерство обороны «постоянно оценивает» уровень запасов боеприпасов по всему миру.

В понедельник на выставке Ассоциации армии США, посвященной обороне, начальник отдела закупок армии Даг Буш заявил журналистам, что «потенциально, если у Израиля возникнут [потребности], армия США имеет резервные запасы».

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