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Минчанин хотел купить доллары по выгодному курсу, а банк отказал

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  • 10.10.2023, 15:12
  • 2,226
Минчанин хотел купить доллары по выгодному курсу, а банк отказал

В чем проблема?

Минчанин Олег помогал маме недавно оформить сделку по продаже дома и вырученные деньги поменять по более выгодному курсу. Он обратился в банк, где предоставляют услугу «индивидуальный курс», который обычно ниже стандартного. Но что-то пошло не так. Onliner спросил у банка, в чем может быть проблема.

— Я являюсь клиентом «Альфа Банка». Знаю про их предложение — индивидуальный курс, который лучше стандартного. В банке подтвердили: да, открывайте у нас счет в рублях, а мы вам по индивидуальному хорошему курсу переведем деньги в валюту, — рассказывает читатель. — Мы так и сделали. В субботу после сделки я создал аккаунт для мамы, и через мобильное приложение банка запросили курс чуть ниже стандартного. Так, еще 30 сентября в мобильном приложении банк предлагал купить доллар за 3,269 рубля.

В понедельник, 2 октября, мы запрашивали курс по 3,269 рубля — заявку отклоняют. Делаем новую — по 3,28 рубля, и нам просто безальтернативно банк предлагает доллар по 3,32 рубля (на 5 копеек выше). Хотя через аккаунт мамы в мобильном приложении банк выдавал курс 3,319 рубля.

Что это за индивидуальный курс, когда на 2 копейки выше, чем в обменнике банка?

Олег стал звонить в службу поддержки. Ему сказали, что это ошибка, и попросили зайти в мобильный банкинг снова:

— Но произошло то же самое. Мне начали что-то объяснять про рыночную ситуацию. Дело в том, что даже в обменниках «Альфа Банка» 2 октября можно было купить доллар по 3,303 рубля, а нам по индивидуальному курсу предлагали еще выше — по 3,319 рубля.

Что ответили в банке?

Ситуацию прокомментировали в «Альфа Банке». Там объяснили, что клиенты могут запрашивать индивидуальный курс в мобильном банкинге и он всегда ниже стандартного. Правда, банк не обязан соглашаться на все предложения:

— Индивидуальный курс — это сервис, где клиент может поторговаться с банком и предложить нам свой курс. Но в нем нельзя «забронировать» курс на день или два. Видимо, читатель неверно понял суть услуги и рассчитывал, что банк сможет поменять валюту по курсу субботы в понедельник, но это не так.

С помощью индивидуального курса можно создать заявку и указать срок ее актуальности. Что это значит? Простыми словами, это срок жизни предложения. Условно, вы сказали банку, что хотите купить 5000 долларов по курсу 3,34 рубля, а еще вы решили, что в течение 48 часов ваше предложение будет актуально. Сейчас доллар дороговат, и вы считаете, что в течение дня-двух курс на несколько копеек упадет или банку станет интересно ваше предложение — такое бывает. И если это действительно происходит, то вы получаете предложение о сделке. И оно актуально пять минут. За это время нужно совершить операцию, а деньги зачислятся на валютный счет автоматически.

Так как курсы обновляются в течение дня, банк предлагает совершать валютообменные операции в мобильном приложении: здесь исключен риск, что, доехав в отделение, можно увидеть другие цифры на табло. Кроме того, в мобильном приложении можно сэкономить и купить валюту дешевле, утверждают в банке, а если нужны наличные, их можно снять в банкомате.

— Насчет разницы стандартного курса и индивидуального — последний всегда ниже стандартного в отделении и в мобильном банке. В этом суть сервиса. Любой может зайти в мобильный банк и убедиться в этом. Читатель может обратиться в службу поддержки — мы все проверим. Возможно, произошло недопонимание, как и в ситуации с механикой услуги.

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