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ГУР: Россия знала о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль

  • 10.10.2023, 15:16
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ГУР: Россия знала о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль

Москва предоставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины.

Российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября. Кроме того, Москва предоставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

«По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины», - рассказал Черняк.

Кроме того, украинской разведке известно, что российские ПИК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.

«Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской агрессии», - отметил Черняк.

По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавляет собеседник.

Связи России с ХАМАСом

Напомним, что в мае прошлого года представительная делегация из сектора Газа посетила РФ, где встречалась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Также главари ХАМАС, признанной террористической группировкой в США, ЕС и Израиле и многих других странах, ранее много раз встречались с российскими дипломатами.

Россия сотрудничает с Ираном, чтобы поставлять большое количество дронов для атак на Украину, а теперь еще и для того, чтобы поощрять атаки на Израиль. Кроме того, Москва развивала и поддерживала связи с палестинскими террористическими группами и отдельными экстремистами еще с советских времен.

ХАМАС два года обманывал Израиль перед нападением

Напомним, как вчера написало издание Reuters со ссылкой на источники с палестинской стороны, ХАМАС использовал уловки, чтобы убедить Израиль в нежелании воевать.

Террористы специально создавали впечатление, что будто не готовятся к бою, хотя на самом деле все было наоборот. ХАМАС построили в секторе Газа копию израильского поселения, где боевые группировки отрабатывали высадку военного десанта и штурм. Все это они снимали на видео.

Как пишет Reuters, источник в израильских службах безопасности признал, что службы безопасности Израиля были обмануты ХАМАСом.

«Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях/тренировках, пока не устроили наступление», - сказал источник.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, что утром 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Вместе с тем, боевики прорвались на израильскую территорию.

Террористам удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже через несколько дней армия Израиля вернула под контроль 100% территории.

Отметим, что Израиль объявил о «состоянии войны» и начале контртеррористической операции «Железные мечи» и наносит удары по объектам на территории сектора Газа. Прошлой ночью было поражено 200 таких объектов.

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