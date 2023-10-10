Беларусские пограничники нашли на границе дрон 10.10.2023, 15:30

иллюстративное фото

Его нашли у водителя, за которым устроили погоню.

Вечером 9 октября лидские пограничники обнаружили в автомобиль на обочине дороги в приграничной зоне. Увидев пограничников, водитель попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и съехал к кювет.

В багажнике автомобиля пограничники нашли самодельный квадрокоптер, четыре аккумулятора к нему, пульт дистанционного управления и ноутбук, сообщает Госпогранкомитет.

В отношении водителя начат административный процесс за попытку использования беспилотника в погранзоне и неповиновение.

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