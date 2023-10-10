Беларусские пограничники нашли на границе дрон
- 10.10.2023, 15:30
Его нашли у водителя, за которым устроили погоню.
Вечером 9 октября лидские пограничники обнаружили в автомобиль на обочине дороги в приграничной зоне. Увидев пограничников, водитель попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и съехал к кювет.
В багажнике автомобиля пограничники нашли самодельный квадрокоптер, четыре аккумулятора к нему, пульт дистанционного управления и ноутбук, сообщает Госпогранкомитет.
В отношении водителя начат административный процесс за попытку использования беспилотника в погранзоне и неповиновение.