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Беларусские пограничники нашли на границе дрон

  • 10.10.2023, 15:30
Беларусские пограничники нашли на границе дрон
иллюстративное фото

Его нашли у водителя, за которым устроили погоню.

Вечером 9 октября лидские пограничники обнаружили в автомобиль на обочине дороги в приграничной зоне. Увидев пограничников, водитель попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и съехал к кювет.

В багажнике автомобиля пограничники нашли самодельный квадрокоптер, четыре аккумулятора к нему, пульт дистанционного управления и ноутбук, сообщает Госпогранкомитет.

В отношении водителя начат административный процесс за попытку использования беспилотника в погранзоне и неповиновение.

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