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Среди желающих выехать из сектора Газа есть граждане Беларуси

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  • 10.10.2023, 15:48
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Среди желающих выехать из сектора Газа есть граждане Беларуси

Список для выезда составляет представительство РФ.

В представительство России при Палестинской национальной администрации составили список лиц, желающих покинуть сектор Газа. В российском списке 400 человек, среди которых белорусы и украинцы, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

В российском представительстве не уточнили, сколько именно белорусов находится в списке.

«На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Беларусь, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы», – заявила Зарипова.

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