Под Донецком восемь российских оккупантов стали «200-ми» после инцидента с окурком 2 10.10.2023, 15:55

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Еще трое получили ранения.

Около оккупированного Донецка 8 российских военных, предварительно, погибли из-за неосторожного обращения с сигаретами. О происшествии рассказал Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в российском Генштабе. Подтверждения информации на данный момент нет, передает «Диалог».

По данным ресурса, неприятность случилась при обстреле позиций ВСУ реактивной системой «Град». Выпустив первую партию снарядов, военные РФ принялись перезаряжать машину для нанесения повторного удара, но не успели.

«И тут все произошло…Водитель боевой машины решил устроить перекур. Неосторожно выброшенный военным окурок по трагической случайности попал в открытый ящик с ракетами для «Града», который стоял рядом. Произошла сильная детонация. Взрыв произошел не сразу: окурок пролежал в ящике с ракетами минимум 15 минут, его никто не заметил», — рассказал Telegram-канал.

Он уточнил, что в результате сильнейшей детонации 8 российских оккупантов отправились домой в цинковых гробах, еще трое получили ранения. Также взрывом были уничтожены две установки «Град».

«Многие военные устали», — объяснил инцидент Z-канал.

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