ХАМАС преподнес подарок Владимиру Путину Александра Аппельберг

10.10.2023, 16:00

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Обострение конфликтов отвечает российским интересам.

Не стоит ударяться в теории заговора и искать глубокий смысл в том, что нападение ХАМАСа на Израиль произошло 7 октября – в день рождения президента России Владимира Путина.

Но также сложно отрицать, что это катастрофическое потрясение в сфере безопасности на Ближнем Востоке, вероятно, стало для Путина приятным сюрпризом.

Российская пропаганда обвиняет в разжигании конфликта Запад и поддерживаемый им миропорядок. Тем временем война в Израиле может отвлечь и внимание, и ресурсы от войны в Украине – чего так желают в Кремле.

«Это был, пожалуй, лучший подарок Путину на день рождения. Нападение на Израиль разделит внимание, учитывая естественное внимание США к Израилю, – сказал один из дипломатов ЕС в комментарии Politico. – Мы надеемся, что это не окажет драматического влияния на поддержку Украины, но, конечно, многое будет зависеть и от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. Если мы действительно хотим быть геополитическим Европейским союзом, мы должны уметь справляться с несколькими кризисами одновременно».

В Вашингтоне атаки ХАМАСа на Израиль также могут снизить внимание США к Украине. В отличие от поддержки Украины, которая в последнее время подвергается критике со стороны некоторых законодателей, помощь Израилю не вызывает разногласий. Но ее обеспечение может быть осложнено кризисом, разгоревшимся после отстранения на прошлой неделе спикера палаты представителей Кевина Маккарти группой республиканских сторонников жесткой линии – частью той же группы консерваторов, которая стремится сократить помощь Украине. Борьба за место спикера разворачивается прямо сейчас и может занять неопределенно долгое время, что затрудняет администрации Джо Байдена получение одобрения конгресса на любую дополнительную помощь, которую она может захотеть оказать Израилю.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что созданию палестинского государства мешает «деструктивная политика» США, а бывший президент Дмитрий Медведев назвал нападения ХАМАСа «ожидаемым развитием событий».

«Вместо того чтобы активно работать над палестино-израильским урегулированием, эти придурки [США] мешают нам, оказывают полномасштабную помощь неонацистам [в Украине], натравливают друг на друга два тесно связанных народа», – заявил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не без ликования заявил, что теперь финансирование Украины неизбежно сократится. «Процесс накачки киевского режима оружием с фактической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в нисходящую тенденцию», – заявил он.

По мнению аналитиков вашингтонского Института изучения войны (ISW), российские нарративы, связанные с атаками ХАМАСа, направлены на воздействие на западную аудиторию. Среди их целей – вбить клин между сторонниками и противниками военной поддержки Украины и попытаться деморализовать украинское общество, заставив его поверить, что Украина потеряет поддержку западных союзников.

Чувствуя угрозу того, что Запад может потерять ориентацию на Киев, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что поддерживающий ХАМАС Иран и Россия – близкие союзники, а борьба с Россией и борьба с исламистскими боевиками – это одно и то же. «Израильские журналисты, которые были здесь, в Украине, в Буче, сейчас говорят, что они увидели то же самое зло, куда пришла Россия. То же самое зло. И разница только в том, что там была террористическая организация, которая напала на Израиль, а здесь – террористическое государство, которое напало на Украину».

Не только на Ближнем Востоке

Нападение террористов на Израиль – лишь самый недавний из конфликтов, которые российская власть и поддерживающая ее пропаганда пытались использовать для продвижения своей повестки.

В то время как разворачивалась драма в Нагорном Карабахе, Кремль также заявлял, что насилие – последствие действий Запада, который стремится перетянуть Армению на свою сторону, но не в состоянии обеспечить порядок. Эти заявления выглядят не более чем фиговым листком, прикрывающим неспособность России поддерживать своих союзников, но демонстрируют тенденцию Кремля и его «говорящих голов» использовать любой кризис себе на пользу – даже если только и на уровне риторики.

То же самое – в Косово, где произошло столкновение между вооруженными сербами и полицией. Косово обвинило президента Сербии Александра Вучича в том, что он отдал приказ о нападении, в то время как другие видят в этом руку ультраправых сербских националистов, имеющих тесные связи с Москвой.

Косовары и албанцы давно утверждают, что Россия – главная сила, пытающаяся спровоцировать новую войну на Балканах. Только в прошлом месяце премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Россия использует напряженность вокруг Косово для оправдания своих «неоимперских мечтаний».

Следует ли из этого, что Россия непосредственно причастна ко всем этим конфликтам? Едва ли. Скорее она подливает масла в огонь, не в состоянии играть более существенную роль.

Тем не менее обострение всех этих конфликтов отвечает российским интересам и может стать еще одним серьезным отвлекающим фактором для уставшего Запада, которому и так нелегко поддерживать свои слаженность и единство.

Александра Аппельберг, «Детали»

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