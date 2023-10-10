На Нарочи продали «резиденцию патриарха» за $500 тысяч 10.10.2023, 16:11

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Дом продавали еще с лета.

В начале октября был продан двухэтажный дом в поселке Наносы на берегу озера Нарочь, пишет Onliner со ссылкой на базу Национального кадастрового агентства. Описание и расположение недвижимости напоминают о «резиденции какого-то патриарха» которую продавали с лета этого года.

Продали двухэтажный бревенчатый коттедж на 218 квадратных метров, построенный в 2012 году на участке площадью чуть более 16 соток с беседкой и колодцем. Сумма сделки — 1 668 800 рублей. Как уточнили в кадастровом агентстве, «жилой дом продан за сумму в белорусских рублях эквивалентную 500 000 долларов США».

Расположение и описание дома указывают на деревянный коттедж, про который «Зеркало» писало еще в июле 2023 года. Сопоставимы площадь дома и участка, тоже есть колодец. Правда, тогда дом продавался за 750 000 долларов.

Как говорилось в объявлении, это энергоэффективный дом, построенный по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту, использованы высококачественные импортные стройматериалы, лучшие сантехника, керамика, паркет, освещение, мебель ручной работы.

На фото интерьера были заметны гербы на стенах с девизом «Во имя детей». А под крышей — икона.

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