Лукашисты хотят изменить налог, который ввели в этом году 10.10.2023, 16:35

4,630

Будет важное нововведение.

Чиновники хотят ввести новшества по налогу на профессиональный доход. Изменения предусмотрены законопроектом с правками в Налоговый кодекс. Напомним, этот налог ввели с этого года.

В Налоговом кодексе хотят прописать, что этот сбор не смогут применять те, кто оказывает услуги или выполняет работу своему бывшему нанимателю. При этом есть важное условие — прошло меньше трех лет с момента увольнения. Если больше этого срока, то оказывать услуги разрешено.

Напомним, на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%. Повышенный налог действует с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей. При этом для работы на таком налоге нужно выполнить несколько условий. Одно из них — заказчик не является нанимателем.

В Налоговом кодексе также намерены прописать, что сбор на профессиональный доход не применяется к доходам от сдачи в субаренду имущества на территории Беларуси. «При субаренде и сейчас его нельзя применять, но чтобы не было вопросов, добавили в Налоговый кодекс», — поясняют юристы.

В законопроекте указали, что льгота по налога на профдоход перестает действовать с начала месяца, в котором по каким-либо причинам перестали выплачивать пенсию.

Также хотят ввести еще одно основание для прекращения применения налога на профдоход — по инициативе налоговой, если выяснится, что доступ к специальному приложению для работы на этом налоге «имеют неуполномоченные лица».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».