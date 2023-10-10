Белоруска придумала, как купить путевку в санаторий со скидкой 10.10.2023, 16:46

2,000

Но отдых не задался.

В милицию Борисова обратился специалист центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению района. Он сообщил, что к ним обратилась 72-летняя гражданка для получения путевки в санаторий. Женщина хотела получить скидку и предъявила удостоверение инвалида II группы. Но специалист усомнился в его подлинности, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Документ изъяли. Экспертиза установила, что бланк предоставленного удостоверения инвалида — настоящий. Но в удостоверении заменили фотографию и подчистив и дописав, исправили записи в графах «фамилия», «имя», «отчество».

Как пояснила женщина, удостоверение инвалида ей отдала знакомая. Она вклеила свою фотографию и исправила анкетные данные на свои.

По данному факту проводится проверка. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, печатей, штампов на срок до трех лет лишения свободы.

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