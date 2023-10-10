«Была настоящая Сребреница»: белорус из Ашкелона рассказал о нападении палестинских террористов 10.10.2023, 16:50

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Борис Давид Балте

Израильтяне поднимаются на борьбу с ХАМАС.

Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого они пересекли границу и стали захватывать населенные пункты.

Белорусский активист Борис Давид Балте, проживающий в израильском Ашкелоне, рассказал сайту Charter97.org о событиях первых дней террористической атаки:

— Ашкелон был только обстрелян, на территорию города боевики не заходили. Обстрелы начались в 6:28 утра, они были очень сильными, бесконечно гудела сирена противовоздушной обороны. Были массовые взрывы, ракеты попадали в дома, разрывались на улице. Вокруг нас было много пожаров в первый день — утром и днем. Когда начали работать наши ВВС и артиллерия, количество ракетных обстрелов уменьшилось, но они все равно продолжались.

В других городах, на юге от нас, было вторжение террористов. Боевики входили в поселения, микрорайоны, кибуцы и устраивали настоящий террор. Людей убивали, брали в плен, поджигали или крали вещи, уничтожали здания и сельскохозяйственное имущество, даже животных. В городе Сдерот они захватили полицейский участок, почти сутки шел штурм здания, во время которого погибло 30 полицейских.

Также обстреливался юг и центр страны. Некоторые кибуцы были под оккупацией несколько дней. В кибуце Беэри была настоящая Сребреница (геноцид в Сребренице — самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны — ред.) — насчитали более ста трупов, много людей, среди которых есть иностранные граждане, забрали в плен. Неизвестно точное количество и живы ли они. 260 человек было убито на молодежном музыкальном фестивале, который проходил как раз на границе Израиля с Газой. Там тоже много девушек и парней захватили в плен.

Такая ситуация была в первые три дня. Сегодня территория освобождена. Возможно, еще есть несколько террористов, которые остались на территории Израиля, сейчас ведется их розыск. Граница с cектором Газа восстановлена, военная администрация уже разрешила на территории кибуцев и поселений, где произошел массовый террор, приезжать военным журналистам и вести там съемку. Так что можно сказать, что территориальная целостность страны более-менее восстановлена.

Сейчас решается, каким будет следующий шаг по ликвидации ХАМАСа. Как минимум стоит задача полностью уничтожить его военный потенциал. Как будут развиваться события дальше — под вопросом. Если на самом деле начнется сухопутная операция в секторе Газа, то надо понимать, что будет много жертв. Уже сейчас 900 убитых, тысячи ранены, сотни людей в плену. Также есть вероятность открытия второго фронта с Ливаном и, возможно, даже третьего фронта с Ираном. Поэтому сейчас это вопрос, будет ли военная операция или нет. Много людей сейчас на эмоциях выступают за военную операцию, но если отойти от эмоций и включить холодную голову, то 50 на 50, неизвестно, будет ли она.

— Как сегодня реагируют жители Израиля на произошедшее: это солидарность, другие эмоции?

— Первой реакцией был шок, люди не верили, что такое может случиться. Много кто в депрессивном состоянии находится сейчас. Однако люди поднимаются на мобилизацию. Много добровольцев, никто из тех, кто получил уведомление о прибытии на военные сборы, не уклоняется

Что касается политической ситуации, к сожалению, некоторые радикальные круги, в основном — в левом окружении, продолжают выступать против правительства, обвинять власть во всех проблемах. Также распространяются фейки. Cреди тех, кто это делает, много русскоязычных. Много также представителей Светланы Тихановской, которые это делают. Центристские силы заявили о желании войти на период войны в коалицию и чрезвычайное правительство национального единства. Левые силы пока только ставят условия, что они войдут в коалицию, если выйдут крайне правые. Ожидали что еще вчера, но, возможно, сегодня такое правительство будет создано.

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