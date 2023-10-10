СМИ: Россия атаковала газопровод между Финляндией и Эстонией 3 10.10.2023, 17:05

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иллюстративное фото

Baltic Connector вышел из строя.

Россия атаковала морской газопровод Baltic Connector, который расположен между Финляндией и Эстонией. Власти оценили, что он вышел из строя на несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Iltalehti.

«Руководство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией», - говорится в материале.

Издание сообщает, что сначала пресс-конференция по этому факту должна была состояться в 14:00, но правительство перенесло ее время. Новое объявленное время - 17:30.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо планирует вскоре прокомментировать этот вопрос в парламенте.

Что известно о повреждении газопровода

Согласно пресс-релизу правительства, власти обнаружили место повреждения газопровода Baltic Connector. Повреждение было обнаружено в ночь на 8 октября. Кроме того, обнаружена неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.

Во второй половине дня изданию из правительственных источников подтвердили, что правительство Финляндии проведет дополнительную пресс-конференцию по ситуации с безопасностью, точная тема которой была строго засекречена и известна только высшему руководству государства.

Отмечается, что ситуация серьезная и администрация штата готовится проинформировать о происходящем. По крайней мере, там должны быть министр обороны Антти Хакканен и премьер-министр Орпо.

Газопровод вышел из строя

Газопровод между Финляндией и Эстонией поврежден и, по оценкам, выйдет из строя на несколько месяцев. Пограничная служба и Силы обороны Финляндии расследовали повреждение газопровода.

Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили изданию, что с самого начала правительство считало возможным, что Россия нацелит диверсионную атаку на газопровод, проходящий по Финскому заливу.

НАТО готовилось к российским диверсиям

Недавно Bloomberg сообщало, что НАТО разрабатывает технологии, позволяющие в режиме реального времени проявлять подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры после того, как взрывы на трубопроводе «Северный поток» год назад обнажили трудности мониторинга.

До этого НАТО усиливало наблюдение за подлодками после того, как оборонный альянс предупредил, что РФ может навредить критически важным подводным объектам Европейского союза и США.

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