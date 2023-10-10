Стало известно, как получил ранение «белорусский генерал» ЦАХАЛа 10.10.2023, 17:06

1,432

Роман Гофман

Роман Гофман лично вступил в бой с террористами.

Генерал ЦАХАЛа Роман Гофман лично вступил в бой с палестинскими террористами в самом начале нападения. Он убил нескольких из них и был тяжело ранен.

Живет генерал Гофман в Ашдоде. Узнав об атаке ХАМАСа, он сразу же отправился в район Сдерота и принял бой с террористами. По сообщению Ynet, он убил нескольких из них и получил тяжелое ранение конечностей, пишут «Детали».

Роман Гофман родом из белорусского Мозыря из семьи врачей. Репатриировался в 13 лет, школа, армия. «Можно сказать, что в 1990 году я хоть и приземлился в «Бен-Гурионе», но по сути еще на несколько лет застрял где-то между Беларусью и Израилем. И только в армии я завершил процесс репатриации», — говорил он в одном из интервью.

В спецподразделения Романа не взяли из-за очков, так что он попал в бронетанковые войска. Продвигался по службе, прошел офицерские курсы, получил степень. Первым из всей Большой алии Роман стал бригадным генералом, потом генерал-майором и получил под командование дивизию. Сейчас он возглавляет центр обучения сухопутных войск.

Так Роман Гофман стал не только самым титулованным военным из алии начала 1990-х, но и одним из самых высокопоставленных израильских военачальников, получивших ранение в бою. Сейчас он в больнице, его состояние стабильное.

«Роман — человек, который идет до конца в вещах, в которые верит, — говорит о нем хорошо с ним знакомая вдова раввина Менахема Фромана Хадасса. — С одной стороны, он жестко боролся с терроризмом, а с другой — был очень внимателен к палестинскому населению и брал на себя ответственность за все, что с ним происходило».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».