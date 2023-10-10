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Обнуляж Путина и холуйство

  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 10.10.2023, 17:08
  • 1,530
Обнуляж Путина и холуйство

Стоит ли это шоколадной медальки?

Холуйство в нашей стране наказуемо вознаграждаемо.

Артемия Лебедева назначили директором по дизайну соцсети «Вконтакте». Молодец, заслужил. И обнуляж Путина прорекламировал. И по «СВО» грамотную позицию занял: мол, я против любой войны, но «я за свою страну».

И перед Кадыровым днями на всякий случай извинился: «Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях.. Я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно».

Потому так-себе-дизайнер Лебедев всегда при госзаказах.

Вот еще одну шоколадную медальку работку получил.

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