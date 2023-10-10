Террористы ХАМАС забросали гранатами бункер с мирными израильтянами 10.10.2023, 17:21

Преступление боевиков попало на видео.

Репортеры BILD побывали на месте шокирующего по своей жестокости преступления боевиков ХАМАС. На шоссе близ кибуца Реим находится бетонный бункер, где обычно укрываются от ракетных обстрелов. В субботу там спрятались несколько человек, бежавших с фестиваля Nature Party. «Но напрасно: вся внутренняя часть бункера забрызгана кровью до потолка. Обувь и рваная одежда дают представление обо всем ужасе», — пишет корреспондент BILD Бьерн Штрицель.

Судя по видео с регистратора одной из машин, боевики бросили внутрь бункера иранскую ручную гранату, аналог Mk II. Один из находившихся внутри тут же выскочил наружу и принялся бежать, его застрелили в спину. Оставшихся в бункере разорвало на части.

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