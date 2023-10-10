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До +18 градусов ожидается в Беларуси 11 октября

  • 10.10.2023, 18:04
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До +18 градусов ожидается в Беларуси 11 октября

Ночью обещают заморозки.

Ночные заморозки и сильный ветер ожидаются в Беларуси 11 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 4 градусов, местами температура воздуха составит плюс 1-6 градусов. Днем столбик термометра достигнет плюс 8-14 градусов, а по юго-западу - 15-18 градусов тепла.

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