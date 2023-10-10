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Пашинян отказался ехать на саммит СНГ

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  • 10.10.2023, 18:05
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Пашинян отказался ехать на саммит СНГ
Никол Пашинян

Армения готовится выйти из содружества?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Бишкек на заседание Совета глав государств СНГ 13 октября, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Пашинян не сможет принять участие в предстоящем заседании «ввиду ряда обстоятельств». Об этом он «с сожалением» сообщил Жапарову в ходе телефонного разговора, говорится в сообщении. Какие причины не позволят премьеру прибыть на саммит, не уточняется.

Ранее в Бишкек на саммит СНГ отказался ехать министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он должен был принять участие во встрече глав МИД СНГ 12 октября. Пресс-секретарь армянского МИД объяснила, что страну будет представлять заместитель министра.

Власти Армении регулярно обвиняют Россию и ОДКБ (прокремлевский военный блок, созданный из лояльных республик бывшего СССР) в бездействии и отсутствии реакции на просьбы Еревана о помощи. 5 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян принял решение отозвать постоянного представителя из ОДКБ, а на следующий день армянские власти объявили о военных учениях с США. В мае Армения предупреждала, что может и вовсе заморозить свое членство в ОДКБ, но в Кремле этому верить отказались.

Отношения Армении и России еще больше ухудшились после событий в Нагорном Карабахе. Тогда Пашинян обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Азербайджана, несмотря на то, что предотвращение военных конфликтов является их прямой обязанностью. При этом Пашинян подчеркнул, что «Армения никогда не предавала своих союзников».

В Кремле в ответ на упреки в бездействии заявили, что Азербайджан де-юре вел операцию на своей территории. А представитель МИД РФ Мария Захарова припомнила последние действия руководства Армении, которые якобы «создали благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России.

В начале октября парламент Армении ратифицировал Римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд (МУС). Таким образом, республика присоединилась к 123 странам мира, которые будут обязаны арестовать Владимира Путина по ордеру МУС, если он прибудет на их территорию.

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