«Масло и фильтры привожу из Польши» 10.10.2023, 18:13

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Белорусские водители рассказали, как ремонтируют машины на фирменных сервисах.

Европейские санкции, из-за которых в дилерских центрах пропали новые автомобили, похоже, сказываются и на фирменных сервисах по ремонту машин. Белорусские автомобилисты рассказали «Зеркалу», как в отдельных автоцентрах происходят техобслуживание и ремонт авто. Некоторым водителям приходится ждать запчасти даже на транспорт, который находится на гарантии.

«Сам попытаюсь узнать, как мне починить багажник»

Два года назад Илья (имена героев изменены) купил в салоне у автодилера новый универсал европейского бренда, заплатил около 50 000 долларов. С тех пор он два раза гонял машину на плановое техобслуживание.

— Первый раз, в прошлом году, ТО стоило 1400 рублей. Но пришлось ждать две недели фильтр. В этом году ТО сделали быстро, потому что все расходники были в наличии, а стоило оно меньше — 1100 рублей, — рассказал автомобилист.

Хозяин был бы доволен авто, не случись этим летом поломка — в универсале перестала открываться дверь багажника. Мастера фирменного сервиса выяснили, что в ней с одной стороны сломался поршень и надо менять его на новый. Ремонт обещали сделать бесплатно, так как машина еще находится на гарантии.

— Но на складе нужной запчасти не оказалось, мне сообщили, что надо ждать поставки, это займет примерно три недели. А пока не починят машину, открыть дверь багажника нельзя.

Отведенные три недели прошли, но деталь не поступила. Автомобилиста снова просили подождать такой же срок, причем без прогнозов на то, поступит ли запчасть в этот раз. Сегодня подходят к концу вторые три недели, а информации о том, что деталь пришла или находится в пути, хозяину авто пока не сообщили. Лишь по телефону «перекидывают от одного специалиста на другого».

— Сейчас я попытаюсь узнать, как мне починить багажник. Я уже изучал возможность заказать запчасть на AliExpress, доставят ее за 28 дней. У меня есть такой опыт со второй машиной, которую я обслуживаю на обычном СТО. Но я не знаю, возможно ли это, если машина на гарантии.

В ближайшее время мужчина собирается ехать в сервисный центр, чтобы узнать про альтернативный способ поставки детали. Из-за того, что два месяца автомобилист не по своей вине не может пользоваться багажником, он считает разумным завести речь с дилером о компенсации.

— Хочу оставить им письменное обращение. Знакомый юрист посоветовал общаться именно так, чтобы в случае чего были официальные ответы от центра.

«Не сталкивался с проблемой при ремонте»

Более пяти лет назад Иван купил Peugeot, с тех пор он обслуживает его на сервисе дилера. Разве что сам меняет лампочки и глушитель подваривал у знакомых.

— С плановым ТО там все неплохо, за исключением лишь того, что в последнее время у меня неважно с деньгами. Прошу мастеров выбирать расходники подешевле из хороших. Они идут навстречу и выискивают из оригиналов самое недорогое или подбирают неплохой аналог, — рассказал хозяин «француза».

Вместо используемого ранее моторного масла Total мастера заливают аналог — масло Eurorepar. Мужчина отметил, что Total обходится дороже, к тому же некоторое время его не было в продаже. Также на станции могут поменять масло и на то, что привезет клиент.

— Даже несмотря на то, что с деньгами напряг, я все равно обслуживаюсь в фирменном центре. Там я уверен в качестве и знаю, что не обуют. Чего не скажешь про гаражи, особенно если ехать к незнакомому мастеру.

Как-то Ивану надо было заменить в авто потекший радиатор, знакомый мастер, работающий не в фирменном центре, назвал ему такую же цену, как и в салоне. То же самое было с заменой тормозных колодок. После этого автомобилист перестал сравнивать цены и ездит в сервисный центр дилера.

— Не знаю, достаточно ли на складе сервиса Peugeot запчастей, но я не сталкивался с проблемой при ремонте. Например, несколько недель назад надо было заменить деталь в подвеске, все нужное было в наличии. Оригинал был дороже хорошего аналога примерно на 25 рублей, я взял оригинал.

«Масло и фильтры привожу из Польши»

Григорий — владелец двух авто, одно из них — Renault Arkana, машина на гарантии. На фирменном сервисе, куда он приезжает на техобслуживание, мастера лишь некоторые расходники используют оригинальные, например свечи. А вот масло и фильтры — сторонних производителей. На сервисе автомобилисту это объяснили тем, что поставок из-за границы нет, поэтому приходится использовать имеющиеся возможности.

По сведениям мужчины, стоимость расходников в последнее время сильно выросла. Он вспомнил, что в прошлом году ТО вместе с запчастями обходилось порядка 600−700 рублей, а сейчас — примерно 1100 рублей.

— Я для себя нашел выход: масло и фильтры привожу из Польши. Сервис выставляет мне счет только за работу, — сообщил Григорий.

Мужчина сталкивался и с ремонтом машины по гарантии: недавно ему меняли рулевую тягу. Ждать деталь не пришлось, но заменили ее на неоригинальную. По его сведениям, некоторые оригинальные кузовные элементы у дилера на складе есть, например, лобовое стекло, накладки арок и бамперов.

— Что будет дальше — неизвестно. Через год у меня заканчивается гарантия на авто. Скорее всего, буду ремонтировать его у знакомых. Но я не рассматриваю вариант продажи и последующей замены, например, на китайскую машину.

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