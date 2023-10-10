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РФ отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

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  • 10.10.2023, 18:16
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РФ отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ.

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, «другого выбора, кроме как отбалансировать» ситуацию и поставить страну в равные условия с США, у властей нет.

«Президент дал директиву отзеркалить то, что мы имеем в ситуации с США. Он сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся и рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдет <…> и там все-таки озаботятся тем, что нужно что-то сделать для решения застарелой проблемы — ратификации договора», — заявил Рябков.

Он добавил, что МИД РФ подготовит законопроект, который отменит первый пункт федерального закона о ратификации. Прочие статьи документа предполагается оставить в силе. «Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала», — уточнил замминистра. Также Россия продолжит получать и отправлять данные с мониторинговых станций.

Рябков отметил, что восемь государств, которые до сих пор не ратифицировали договор, «по сути дела лишают его возможности вступить в силу» и «здесь нужен какой-то сдвиг», но за 23 года в Белом доме «палец о палец не ударили, чтобы что-то поменять». «Поэтому применяем более сильнодействующие средства сейчас», — пояснил он.

Что касается непосредственного возобновления ядерных испытаний, Рябков подчеркнул, что это возможно только в случае аналогичных действий со стороны США. При этом, по его словам, у России имеются сведения о том, что американские военные вели подготовку к таким испытаниям в Неваде.

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