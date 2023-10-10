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К борьбе с зарплатами в конвертах налоговики привлекли детей

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  • 10.10.2023, 18:19
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К борьбе с зарплатами в конвертах налоговики привлекли детей

В Минске открылась тематическая выставка детских рисунков.

Налоговые органы продолжают агитацию против зарплат в конвертах. К этому привлекли даже детей — в Минске открылась тематическая выставка детских рисунков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

На выставке «Стоп зарплате в конвертах!» представлены работы финалистов и победителей городского конкурса «Юный налоговый инспектор», организованного Минским государственным дворцом детей и молодежи совместно со столичной инспекцией по налогам и сборам.

«Выставка проводится с целью повышения налогового образования детей и молодежи, повышения и расширения их кругозора и знаний по налоговой грамотности, популяризации детского художественного творчества», — сообщает пресс-служба МНС.

В это же время налоговые органы Брестской области отчитались, что за девять месяцев этого года после проведения камеральных проверок 3710 субъектов хозяйствования добровольно доплатили подоходный налог на общую сумму почти 7 млн 625 тыс. рублей.

«Если по результатам контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами, выявляются факты выплаты заработной платы „в конверте“, то субъекту хозяйствования, осуществившему такие выплаты, предъявляются к уплате не только налоги (в том числе подоходный налог с физических лиц) и пени, но и применяется административная ответственность. За 9 месяцев 2023 сумма наложенных административных штрафов составила 221,6 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе МНС.

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