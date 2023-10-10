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Офицер ЦАХАЛ вернулась на службу сразу после рождения ребенка

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  • 10.10.2023, 18:23
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Офицер ЦАХАЛ вернулась на службу сразу после рождения ребенка

Молоко малышу отвозит военный водитель.

Начальнице в бригаде оперативного назначения ЦАХАЛ из-за жестокой атаки ХАМАС на Израиль пришлось срочно вернуться к работе в штаб армии — две недели назад она родила ребенка.

Израильское издание Yediot Ahronoth поделилось трогательной историей, которая происходит в ЦАХАЛ на фоне отражения Израилем жестокого нападения террористической группировки ХАМАС. За три дня военных действий в Израиле уже накопилось немало собственных историй несокрушимости.

Одна из них — об офицере ЦАХАЛ, которая за две недели до террористической атаки родила ребенка.

В субботу утром 7 октября, в день нападения ХАМАС на Израиль, офицер, чье имя не называется по соображениям безопасности, получила новое военное назначение — начальника отдела управления в оперативном отделе — штабе крупнейшего оперативного командования ЦАХАЛ.

Из-за военных действий, которые продолжаются в Израиле, молодая мама не может оставить службу и находиться с новорожденной дочкой. Чтобы кормить ребенка материнским молоком, она сцеживает его, а военный водитель отвозит «важный груз» к ней домой.

«Это Израиль, это страна, самая красивая во времена трудностей, насколько она объединяется, чтобы помочь. Это неочевидно, желаю, чтобы были только лучшие дни», «Удивительно! Как эта девочка когда-то будет гордиться своей мамой!» — оставляют комментарии восторженные израильтяне.

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