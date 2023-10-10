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Белорусские производители будут открывать магазины в торговых центрах на льготных условиях

  • 10.10.2023, 18:41
Белорусские производители будут открывать магазины в торговых центрах на льготных условиях

Это может повлиять на цены.

С 1 ноября отечественным производителям будут выделять торговые площади в ТЦ на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ. Скорее всего, такие преференции отразятся на ценах для покупателей других магазинов.

Владельцы торговых центров, МАРТ и Мингорисполком подписали соглашение о предоставлении отечественным производителям торговых площадей в торговых центрах на преференциальных условиях.

Согласно документу, с 1 ноября торговые сети будут предоставлять обратившимся к ним отечественным производителям свободные торговые площади в ТЦ на льготных условиях. Арендная плата для них будет снижена на 15%, более того она будет зафиксирована на год с момента подписания договора, плюс им предоставляться арендные каникулы на период проведения строительно-монтажных работ, но на срок не более 3 месяцев. Белорусские производители не будут платить за рекламные и маркетинговые услуги.

Документ подписали 65 владельцев 139 торговых объектов. Всего же в Беларуси зарегистрировано 572 торговых центра.

Стоит отметить, что компании, управляющие торговыми центрами, будут вынуждены как-то компенсировать предоставленные отечественным фирмам льготы, чтобы оставаться в плюсе (ни один бизнес не может работать в минус, разве только за исключением госкомпаний, которые имеют поддержку бюджета). Это означает, что дополнительная финансовая нагрузка ляжет на остальных арендаторов торговых площадей. В свою очередь это приведет к росту цен, поскольку все затраты в конечном итоге закладываются в конечную стоимость товаров и услуг.

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