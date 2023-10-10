Минздрав Беларуси опять разрешил школьникам болеть пять дней без справки
- 10.10.2023, 19:05
Изменения вступили в силу с 9 октября.
Министерство здравоохранения Беларуси снова разрешило школьникам и студентам болеть пять дней без предоставления справки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В целях предотвращения распространения инфекций с 9 октября 2023 года в случае отсутствия обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — говорится в сообщении ведомства.
Данное правило устанавливается письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.