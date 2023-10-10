закрыть
10 октября 2023, вторник, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав Беларуси опять разрешил школьникам болеть пять дней без справки

  • 10.10.2023, 19:05
Минздрав Беларуси опять разрешил школьникам болеть пять дней без справки

Изменения вступили в силу с 9 октября.

Министерство здравоохранения Беларуси снова разрешило школьникам и студентам болеть пять дней без предоставления справки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях предотвращения распространения инфекций с 9 октября 2023 года в случае отсутствия обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — говорится в сообщении ведомства.

Данное правило устанавливается письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин