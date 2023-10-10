Украинские воины уничтожили два российских танка на Сватовском направлении 10.10.2023, 19:09

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У оккупантов убытки на 6 миллионов долларов.

Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко обнаружили цели на Сватовском направлении. В результате атак дронами с ночной оптикой бойцы уничтожили два танка Т-80Б суммарной стоимостью 6 миллионов долларов США.

Кроме того, воины 92-й бригады сожгли склад материально-технического обеспечения российских оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

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