Украинские воины уничтожили два российских танка на Сватовском направлении
- 10.10.2023, 19:09
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У оккупантов убытки на 6 миллионов долларов.
Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко обнаружили цели на Сватовском направлении. В результате атак дронами с ночной оптикой бойцы уничтожили два танка Т-80Б суммарной стоимостью 6 миллионов долларов США.
Кроме того, воины 92-й бригады сожгли склад материально-технического обеспечения российских оккупантов, передает Цензор.НЕТ.