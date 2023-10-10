Под Брестом уже третий день горит свалка 2 10.10.2023, 19:16

1,636

Свалка горит в Малоритском районе.

В Малоритском районе, в 20 километрах от Бреста, загорелась свалка, принадлежащая Брестскому мусороперерабатывающему заводу. Пожар там тушат уже третий день, следует из информации МЧС.

Сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов у деревни Струга поступило вечером 8 октября. Туда отправили три машины МЧС и восемь спасателей. Возгорание локализовали — до 170 квадратных метров.

На утро 10 октября свалку тушили уже четыре спасателя на двух машинах. Площадь возгорания сократилась до 140 «квадратов».

Площадь всей свалки — более девяти гектаров или почти 13 футбольных полей.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».