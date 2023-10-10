закрыть
10 октября 2023, вторник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Брестом уже третий день горит свалка

2
  • 10.10.2023, 19:16
  • 1,636
Под Брестом уже третий день горит свалка

Свалка горит в Малоритском районе.

В Малоритском районе, в 20 километрах от Бреста, загорелась свалка, принадлежащая Брестскому мусороперерабатывающему заводу. Пожар там тушат уже третий день, следует из информации МЧС.

Сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов у деревни Струга поступило вечером 8 октября. Туда отправили три машины МЧС и восемь спасателей. Возгорание локализовали — до 170 квадратных метров.

На утро 10 октября свалку тушили уже четыре спасателя на двух машинах. Площадь возгорания сократилась до 140 «квадратов».

Площадь всей свалки — более девяти гектаров или почти 13 футбольных полей.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин