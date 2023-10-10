Под Брестом уже третий день горит свалка

Под Брестом уже третий день горит свалка2
- 10.10.2023, 19:16
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Свалка горит в Малоритском районе.
В Малоритском районе, в 20 километрах от Бреста, загорелась свалка, принадлежащая Брестскому мусороперерабатывающему заводу. Пожар там тушат уже третий день, следует из информации МЧС.
Сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов у деревни Струга поступило вечером 8 октября. Туда отправили три машины МЧС и восемь спасателей. Возгорание локализовали — до 170 квадратных метров.
На утро 10 октября свалку тушили уже четыре спасателя на двух машинах. Площадь возгорания сократилась до 140 «квадратов».
Площадь всей свалки — более девяти гектаров или почти 13 футбольных полей.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.