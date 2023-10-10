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В Витебске учащийся колледжа с ножом устроил разбойное нападение на ломбард

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  • 10.10.2023, 19:45
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В Витебске учащийся колледжа с ножом устроил разбойное нападение на ломбард

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Витебске 18-летнему учащемуся колледжа грозит до 10 лет тюрьмы за разбойное нападение на ломбард в Витебске. Подробности произошедшего рассказали в УВД Витебского облисполкома.

В сообщении сказано, что 7 октября 2023 года в милицию поступила информация о том, что в одном из ломбардов Витебска сработала тревожная кнопка. Сотрудникам отдела Департамента охраны работник ломбарда сообщила, что в момент закрытия в помещения ворвался незнакомый мужчины. Она добавила, что, угрожая ножом, неизвестный требовал передать ему деньги, а также ценные вещи. Однако женщина успела нажать тревожную кнопку, так как брелок от нее находился в ее сумке. Неизвестный, увидев это, скрылся.

Сотрудники милиции установили, что к разбойному нападению на ломбард причастен 18-летний учащийся одного из колледжей Витебска, которого ранее уже судили за грабеж и кражу. Выяснилось, что учащийся колледжа остро нуждался в деньгах.

«По дороге в магазин ему пришла идея раздобыть денежные средства в ломбарде, в котором он неоднократно бывал», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержанный остро нуждался в деньгах. Кроме того, он сам признался, что страдает игроманией. Заведено уголовное дело за разбой. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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