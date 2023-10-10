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Зеленский объявил о создании нового зернового коридора

  • 10.10.2023, 19:56
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Зеленский объявил о создании нового зернового коридора
Владимир Зеленский

Он пройдет через Молдову в Румынию.

Владимир Зеленский анонсировал скорое начало работы зернового коридора взамен прекратившего свое действие по инициативе российской стороны соглашения. Об этом президент Украины объявил 10 октября во время визита в Румынию.

— В «треугольнике» Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Прежде всего — это экономическое развитие. Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию, — сообщил Зеленский.

Он добавил, что на встрече с президентом Румынии также обсуждались возможные совместные действия для защиты как портов, так и всего региона Украины, Молдовы, Румынии.

Напомним, Россия объявила о выходе из зернового соглашения 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни одно из условий, на которых Россия согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, выполнено не было. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что зерновое соглашение прекращает действовать до тех пор, пока не будет выполнена российская часть сделки.

В российском МИД заявили, что Россия в связи с прекращением действия зерновой сделки сворачивает морской гуманитарный коридор в Черном море.

Договоренность о вывозе зерна по Черному морю через три украинских порта была достигнута в июле 2022 года. Утром 1 августа впервые с начала войны по «зерновому коридору» из Одесского порта вышло судно, загруженное украинской кукурузой.

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