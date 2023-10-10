Германия готовит новый «зимний пакет» для Украины на €1 млрд 1 10.10.2023, 20:16

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В него войдут Patriot, два IRIS-T, Gepard и танки Leopard.

Германия готовит второй «зимний пакет» помощи для Украины на сумму около €1 млрд, куда войдут системы Patriot и IRIS-T. Об этом в преддверии 16-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе сообщил 10 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует сайт минобороны Германии.

«Для защиты критически важных объектов инфраструктуры с наступлением зимы и для оказания дальнейшей военной поддержки Германия предоставляет Украине дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard. Стоимость этого пакета ПВО составляет около €1 млрд, – подчеркнул Писториус. – Мы также повышаем боеспособность украинских сил спецназначения, предоставляя обширный пакет поддержки, состоящий из транспортных средств, оружия и личного снаряжения на сумму более €20 млн».

Отмечается, что на прошлой неделе в правительстве ФРГ пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому вторую систему Patriot.

«Она поступит непосредственно из складов Бундесвера и в дополнение к станции управления огнем и радиолокационной станции включает еще восемь пусковых установок и, вероятно, более 60 управляемых ракет. Обучение начнется в течение нескольких недель», – сказано в сообщении минобороны Германии.

Кроме того, в октябре ФРГ поставит Украине третью пусковую установку IRIS-T SLMInfra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range средней дальности с управляемыми ракетами и вторую пусковую установку IRIS-T SLS малой дальности, также с управляемыми ракетами.

Также в ближайшие несколько недель в Украину прибудут еще 10 танков Leopard 1А5, три зенитных САУ Gepard, 15 защищенных транспортных машин и почти 20 защищенных медицинских машин.

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