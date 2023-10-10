В Быхове поезд насмерть сбил пенсионерку 10.10.2023, 20:30

Она пыталась перебежать пути прямо перед составом.

Днем 10 октября в Быхове под колесами скоростного пассажирского поезда погибла 82-летняя женщина, сообщили в Следственном комитете. Пенсионерка пыталась перебежать пути прямо перед составом.

Местная жительница пошла через переезд на красный свет. На видео с камеры наблюдения заметно, что женщина бежит через ж/д пути и почти успевает проскочить перед поездом.

«Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось. Женщина погибла на месте», — рассказали в СК.

Сбил пенсионерку поезд Могилев — Гомель.