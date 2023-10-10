закрыть
10 октября 2023, вторник, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина подписала с Румынией двустороннюю декларацию

  • 10.10.2023, 20:33
Украина подписала с Румынией двустороннюю декларацию

О чем документ.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест состоялись плодотворные переговоры с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, и была подписана двусторонняя декларация между странами. Документ касается политических, экономических, социальных тем и вопросов безопасности.

Об этом передает Telegram президента Украины.

По словам Зеленского, подписанная сегодня, 10 октября, двусторонняя декларация с Румынией фиксирует «ключевые вещи нашего взаимодействия». В частности, она касается:

сотрудничества безопасности, в частности в регионе Черного моря,

поддержки украинской Формулы мира,

расширения экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей,

упрощения процедур пересечения границы,

открытия новых пунктов пропуска на границе.

«Сегодня провели с господином президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве — Украине и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений», - отметил украинский президент.

Основные заявления Зеленского в ходе визита в Румынию

Сегодня, 10 октября президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита президент обсудил со своим коллегой Клаусом Йоханнисом взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

После этого главы двух государств дали общую пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Зеленский заявил, что украинские пилоты войдут в «первую волну» обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

Также украинский президент анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о том, что Бухарест выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2023 года.

Добавим, что Зеленский в ходе нынешнего визита в Румынию не выступал в парламенте страны. Украинский президент объяснил это тем, что не готовил ни одного выступления там, но пообещал, что сделает это во время своего следующего визита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин