В Беларуси планируют поднять земельный налог
- 10.10.2023, 20:34
Это может затронуть и физлиц, и бизнес.
В Беларуси в 2024 году намерены повысить земельный налог — как для населения, так и для бизнеса. Рост ожидается на уровне 7,5%. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.
Среди прочего власти хотят поднять средние ставки земельного налога по районам применяют, если отсутствует кадастровая оценка на земли. В Ляховичском районе, к примеру, этот сбор хотят поднять на 7,5% — до 33,28 рубля за один гектар земли.
Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 15,81 рубля за гектар (теперь — 14,71 рубля).
Для жилой усадебной зоны налог хотят поднять с 29,38 рубля за гектар до 31,58 рубля.
Для бизнеса также собираются повысить земельный сбор. Сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 220,32 за гектар. В 2024 году его могут поднять до 236,84 рубля.