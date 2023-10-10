В Беларуси планируют поднять земельный налог 10.10.2023, 20:34

Это может затронуть и физлиц, и бизнес.

В Беларуси в 2024 году намерены повысить земельный налог — как для населения, так и для бизнеса. Рост ожидается на уровне 7,5%. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Среди прочего власти хотят поднять средние ставки земельного налога по районам применяют, если отсутствует кадастровая оценка на земли. В Ляховичском районе, к примеру, этот сбор хотят поднять на 7,5% — до 33,28 рубля за один гектар земли.

Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 15,81 рубля за гектар (теперь — 14,71 рубля).

Для жилой усадебной зоны налог хотят поднять с 29,38 рубля за гектар до 31,58 рубля.

Для бизнеса также собираются повысить земельный сбор. Сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 220,32 за гектар. В 2024 году его могут поднять до 236,84 рубля.

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