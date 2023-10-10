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На Авдеевском направлении россияне активизировали наступательные действия

  • 10.10.2023, 20:50
На Авдеевском направлении россияне активизировали наступательные действия

ВСУ отбили все атаки врага.

На Авдеевском направлении российские оккупанты активизировали наступательные действия. ВСУ отбили все атаки врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook за понедельник, 10 октября.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 75 боевых столкновений. Также, РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Кроме этого, сегодня ночью, оккупанты атаковали южные регионы украинского государства 36 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 27 вражеских «шахедов».

В общем враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений

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