В Беларуси обязательное распределение для платников введут уже в следующем году 6 10.10.2023, 21:02

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А за свободный диплом придется платить больше.

Распределять на первое место работы планируют не только студентов бюджетной формы обучения, но и платной. В Минобразования уже работают над внесением новаций, рассказал Tochka.by начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов.

Планируется, что обязательное направление на работу после обучения коснется не только выпускников вузов, но и ссузов, причем почти по всем специальностям. За исключением выпускников медицинских университетов, поскольку у них есть интернатура.

У выпускников также останется возможность получить свободный диплом. Планируется, что для получения свободного диплома студенту необходимо будет возместить полную сумму понесенных государством затрат на обучение. То есть не 50−70%, как сейчас делают платники, а все 100%. Специальности, затраты на обучение по которым можно возместить в полном объеме, определят университеты по согласованию с Минобразования.

Повышения стоимости образования непосредственно из-за введения гарантированного трудоустройства для платников министерство не планирует. Тем не менее, говорят специалисты, издержки вузов на обучение студентов увеличиваются.

Сейчас специалисты Минобразования работают над нормативным закреплением новаций. В ведомстве заверяют: нововведения примут только после широкого обсуждения с заинтересованными.

«Кроме того, мы намерены и дальше информировать наших граждан о введении двух лет обязательной работы для студентов пaлатной формы образования», — подчеркивают в министерстве.

Ориентировочным сроком принятия поправок по распределению сейчас называют 2024 год. Жить по ним будут те студенты, которые поступят в вуз или ссуз только после введения новаций.

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