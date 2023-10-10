Шольц и Макрон обсудили дальнейшую помощь Украине 10.10.2023, 21:04

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Поддержка Украины была одной из тем на совместном заседании правительств стран в Гамбурге.

Поддержка Украины была одной из тем на совместном заседании правительств Германии и Франции в Гамбурге и двусторонних переговоров лидеров двух государств.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает «Укринформ».

«Поддержка Украины остается для нас важной заботой», – сказал Шольц.

Речь идет, по его словам, о том, чтобы осенью и зимой «уменьшить, насколько возможно, последствия российского бомбового террора против гражданского населения Украины». Нужна защита объектов критической инфраструктуры и энергосистемы. Поэтому, напомнил канцлер ФРГ, он объявил на прошлой неделе планы передать Украине еще одну систему ПВО Patriot.

Но Германия и Франция будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сказал глава правительства. «С этой целью как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности», - отметил Шольц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил, что нынешняя встреча дала возможность еще раз засвидетельствовать полную солидарность с Украиной и поддержку в ее борьбе против российской агрессии.

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