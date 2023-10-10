Alfa Romeo на трассе Бобруйск — Мозырь влетел в остановку и перевернулся 1 10.10.2023, 21:12

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Фотофакт.

Легковушка Alfa Romeo оказалась на крыше после столкновения с остановкой. Авария произошла сегодня примерно в 09:50 на трассе Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины.

— 55-летний водитель автомобиля Hyundai двигался по автодороге со стороны Мозыря в направлении Калинковичей. При перестроении не убедился в безопасности маневра, создал препятствие для движения 34-летнему водителю автомобиля Alfa Romeo. В результате чего водитель «итальянца» потерял управление и столкнулся с попутным МАЗ, за рулем которого был 38-летний водитель, — рассказали в ГАИ. — Alfa Romeo отбросило в остановку, после чего он перевернулся.

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