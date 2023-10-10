закрыть
10 октября 2023, вторник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом

6
  • 10.10.2023, 21:16
  • 1,852
Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом

Обсуждали американскую поддержку Израиля.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня, 10 октября, провели очередной разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом заявил Белый дом, сообщает CNN.

Отмечается, что во время разговора обсуждали американскую поддержку Израиля.

Это был третий разговор Байдена с Нетаньяху с момента начала войны в субботу.

Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать текст разговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин