Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом 6 10.10.2023, 21:16

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Обсуждали американскую поддержку Израиля.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня, 10 октября, провели очередной разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом заявил Белый дом, сообщает CNN.

Отмечается, что во время разговора обсуждали американскую поддержку Израиля.

Это был третий разговор Байдена с Нетаньяху с момента начала войны в субботу.

Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать текст разговора.

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