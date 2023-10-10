Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом

Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом6
- 10.10.2023, 21:16
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Обсуждали американскую поддержку Израиля.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня, 10 октября, провели очередной разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом заявил Белый дом, сообщает CNN.
Отмечается, что во время разговора обсуждали американскую поддержку Израиля.
Это был третий разговор Байдена с Нетаньяху с момента начала войны в субботу.
Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать текст разговора.