Белорусам сказали, сколько животных может содержать семья в квартире 3 10.10.2023, 21:38

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Речь идет про котов и собак.

Заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Анастасия Воробьева в эфире телеканала СТВ рассказала про нормы по количеству содержания животных на одну семью.

Специалист пояснила, что на одну семью, которая проживает в квартире, предусмотрено содержание двух животных. Речь идет про котов и собак. В том случае, уточнила Воробьева, если в квартире зарегистрировано сразу несколько нанимателей, то на семью нанимателей допускается содержание не более одного животного. Но есть и условие, которое заключается в согласии всех совершеннолетних, которые зарегистрированы в квартире. Кроме того, она добавила, что ограничений по площади нет.