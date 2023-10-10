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WSJ: США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец

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  • 10.10.2023, 21:47
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WSJ: США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец

Он прибудет в регион примерно через две недели.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что авианосец США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» и сопровождающие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе.

По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели.

Также источники WSJ добавили, что авианосец США «Джеральд Р. Форд» и сопровождающие его корабли, часть из которых обладают ядерным потенциалом, должны прибыть к берегам Израиля уже сегодня, 10 октября.

«Пентагон рассматривает, но официально еще не решил, сменит ли «Эйзенхауэр» «Форда», или обе группы останутся», - приводит издание слова неназванных чиновников.

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