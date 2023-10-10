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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор набрал 1 балл из 999 в измеряющем силу удара автомате

  • 10.10.2023, 22:01
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор набрал 1 балл из 999 в измеряющем силу удара автомате

Видео.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал неудачный результат, решив проверить силу своего удара на специальном автомате, сообщает Daily Mail.

Компания Hard Hitterz UK поставила свой знаменитый автомат в Дублине, где каждый желающий мог попробовать свои силы. Удар ирландского бойца был оценен всего лишь одним баллом из 999.

Макгрегор разозлился такому результату и сказал, что сломал этот автомат. На счету ирландца ранее был удар на 860 баллов. Дастин Порье набирал 847 баллов, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс — 843.

Ирландец последний бой провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

Планировалась, что Макгрегор вернется в октагон в декабре в бою против Майкла Чендлера, но он только на прошлой неделе подал документы для возвращения в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA).

Макгрегор не сдал ни одного теста USADA в 2023 году. Согласно правилам, боец до поединка должен находиться в пуле USADA минимум полгода и сдать два отрицательных допинг-теста.

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