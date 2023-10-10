От пуль террористов ХАМАСа погибли сыновья двух бывших израильских министров 10.10.2023, 22:03

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Иллюстрационное фото

У одного из погибших осталось семеро детей.

Сын бывшего министра юстиции Израиля Яаков Неэмана Эйтан погиб в бою в приграничном районе минувшей ночью, сообщают СМИ и друзья погибшего в социальных сетях. Эйтан Неэман, отец семерых детей, работал педиатром в отделении экстренной помощи в больнице «Сорока», передают «Детали».

Днем ранее бывший министр науки и технологий Израиля Изхар Шай сообщил в Facebook о гибели своего сына Ярона Шая. «Наше сердце разбито. Наш Нони. Мамин герой. Боец бригады «Нахаль» погиб в бою, защищая Керем-Шалом. Ему был 21 год».

По данным израильских СМИ, число жертв террористических атак 7 октября превысило тысячу человек.

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