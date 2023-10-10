Дирижер из Минска будет работать в датском оркестре 10.10.2023, 22:27

Дмитрий Матвиенко

Ранее он уволился из белорусского Большого театра.

Датский Орхусский симфонический оркестр представил 33-летнего белоруса Дмитрия Матвиенко в качестве нового главного дирижера. Он будет занят с августа 2024 года на три полных сезона, сообщается на сайте оркестра.

«Учитывая портфель задач, включающий множество представительных обязательств, а также 21 запланированный симфонический концерт в течение трех лет, нет никаких сомнений в том, что должность главного дирижера Орхусского симфонического оркестра бросит вызов и вместе подтолкнет Матвиенко и оркестр к новым высотам. К счастью, „химия“ между ними с самого начала была феноменальной», — говорится в пресс-релизе.

Сам Матвиенко отметил, что для него данный пост — большая честь.

Свой первый концерт в качестве главного дирижера Орхусского симфонического оркестра Дмитрий Матвиенко проведет 12 сентября 2024 года.

Напомним, два года назад стало известно, что дирижер Большого театра Беларуси Дмитрий Матвиенко объявил об уходе из коллектива. По его словам, во время работы за рубежом, заранее согласованной с руководством театра, его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила».

Дмитрий Матвиенко родился в 1990 году. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, затем в Московской консерватории, которую окончил в 2017-м по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В 2021-м он получил первую премию и приз зрительских симпатий на известном международном конкурсе имени Николая Малько.

Это конкурс молодых дирижеров, кандидатам должно быть 20−35 лет. Конкурс проходит в Копенгагене раз в три года, начиная с 1965-го. Проводит его Симфонический оркестр Датского радио в память о дирижере Николае Малько.