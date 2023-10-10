Белорус из Израиля: Мне приходят слова поддержки из Беларуси 10.10.2023, 22:54

1,726

Живущий уже 33 года в Израиле белорус рассказал о нападении ХАМАСа, взаимопомощи и победе.

Граждане страны критикуют власти за то, что те допустили нападение террористов ХАМАС, но при этом строго выполняют все рекомендации и надеются на реванш. «Еврорадио» поговорило об этом с белорусским активистом в Израиле.

Борис Суходрев живет в Израиле уже 33 года. Он работает как фрилансер, видеооператор — сотрудничает с телеканалом «Белсат», а свободное время посвящает белорусской диаспоре и вместе с Александром Фруманом развивает народное посольство в Израиле.

К военным действиям в стране у Бориса уже выработался иммунитет. И все же то, что случилось 7 октября, когда террористическая палестинская организация ХАМАС вторглась в Израиль, подвергла города ракетным обстрелам, а в некоторых поселениях устроила настоящую резню, вызвало у него шок.

— Мне приходят слова поддержки из Беларуси, из Украины, спрашивают, как дела. Хотя это даже абсурдно немножко, когда тебя поддерживают из Украины, — говорит Борис Суходрев.

Он живет в городе Хадер, это на севере страны, на полпути между Хайфой и Тель-Авивом. Туда палестинские ракеты не долетают, но это не значит, что регион живет спокойно. Все следят за новостями и потерями в городах на юге страны, близко к сектору Газа, где не прекращаются обстрелы.

— Ашкелон, Ашдод, Ришон Ле-Цион, Холон постоянно подвергаются ударам из сектора Газа. Жить там нормально невозможно. Самый тяжёлый город — Сдерот, который подвергся нападению в первый же день. Туда проникли террористы, захватили полицейский участок. Там погибло много полицейских. В населённых пунктах возле Газы огромное количество пострадавших и убитых. Там брали заложников и убивали всех подряд. Только в кибуце Баэри застрелили 100 человек. Ещё 50 человек было в заложниках, но их освободили. А на транс-фестивале в Реиме — там просто устроили бойню, — делится новостями белорус.

Ощущение войны есть и в Хадере. На улицах стало меньше машин и людей — власти рекомендовали ограничить перемещения и не собираться даже небольшими компаниями.

Не работают школы, в городах стало больше сил безопасности, появились блокпосты — там просто смотрят, кто находится в машине, при этом ограничений на передвижение по стране нет. Как и комендантского часа.

— Определенный дефицит наблюдается в супермаркетах, но это больше связано со вчерашним решением службы тыла, что все-таки нужно запастись на 72 часа. Нужно, чтобы были сухие продукты, батарейки, фонарики в нашем мамаде. Мамад — это защищенная комната, как бомбоубежище, в каждой израильской квартире такая есть. Я с вами тоже разговариваю из мамада. У меня тут обычная жилая комната, но что ее отличает — железное окно и наличие очистителя воздуха на случай химической атаки, — продожает Борис Суходрев.

В Израиле за несколько дней активизировалась волонтерская деятельность. Есть и частные, и муниципальные инициативы по сбору продуктов питания и вещей первой необходимости — и для жителей юга, и для солдат ЦАХАЛа (армии Израиля).

— Призвали одномоментно 300 тысяч человек, и решить в один день все логистические вопросы очень тяжело, может чего-то не хватать. А народ Израиля армию поддерживает. В пунктах приёма крови стоят очереди. В моем подъезде буквально вчера приняли бедную религиозную семью из Ашкелона.

Они поселились в так называемом клубе жильцов — у нас на первом этаже есть такое помещение, где мы собираемся обсудить вопросы нашего подъезда. Там есть телевизор, душевая, туалет, поэтому там можно было разместить семью. Жильцы дома скинулись на еду, принесли матрасы. Помогаем как можем, — приводит пример Борис.

«В демократическом строе армия — отдельно от правительства»

Эксперты всё больше говорят о том, что такое масштабное и кровопролитное обострение палестино-израильского конфликта стало возможным из-за того, что власти недооценили потенциал ХАМАС. Либо разведка не сработала как надо.

— Это очевидный провал руководства страны. Я не уверен, что разведки, разведка на самом деле сообщала, но ничего не произошло, мы не можем этого знать до конца. Поступали даже сообщения, что министр разведки Египта говорил Нетаньяху [премьер Израиля. — Прим.] о том, что готовится что-то крупное в Газе. Мы не можем знать, проигнорировал он это или нет, но то, что нас застали со спущенными штанами — однозначный факт, — замечает собеседник.

— Но народ Израиля доверяет правительству даже после такого промаха?

— Народ хочет мести, и стоит понимать, что все хотят демилитаризации организации ХАМАС, оккупации Газы и свержения этого террористического режима. Какой-то реванш правительство должно будет взять.

Но важно, что у нас правительство и действующие органы — не совсем одно и то же. В демократическом строе армия — это армия, а президент — это президент, в нашем случае — премьер-министр. Люди надеются на профессионализм армии, на помощь, которая из тыла будет приходить.

Тем более что это уже не первая война в Израиле и далеко не первая операция с Газой. То, что сейчас произошло, сравнивают с войной Судного дня, потому что такого провала с тех пор не было.

Сейчас в медиа раздается все больше голосов недовольства происходящим, пытаются понять, как это все произошло, но не особо пытаются найти виноватых в этой ситуации.

Потому что идет война, и с этим надо будет разбираться после. Но все верят в победу несмотря ни на что.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».