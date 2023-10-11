Митрополит Вениамин поставил вопрос о целесообразности служения по-белорусски 11.10.2023, 1:31

Фото: Belsat

Прошло голосование.

Целесообразностью служения по-белорусски обеспокоился митрополит Минский и Заславский Вениамин, пишет тг-канал «Хрысціянская візія».

Он поднял этот вопрос 5 октября на встрече председателя Синодального миссионерского отдела РПЦ епископа Луховичского Евфимия с миссионерами БПЦ и духовенством Минской епархии. Одним из главных ораторов на встрече был российский актер Николай Бурляев. Он выступал перед белорусскими священниками с антиукраинской речью.

Митрополит Вениамин в своем выступлении скептически высказался о работах умершего в 2022 году протоиерея Сергия Гордуна — переводчика Писания на белорусский язык.

Также митрополит предложил собравшимся проголосовать в ответ на вопрос: «Как вы считаете: способствует ли белорусский язык увеличению числа прихожан или это что-то искусственное?»

По данным «Хрысціянскай візіі», около трети присутствующих проголосовали за поддержку белорусского языка. Против выступила небольшая часть, а большинство воздержалось. Несколько человек открыто высказались в поддержку белорусского языка как богослужебного.

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