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Вернувшиеся с войны в Украине «вагнеровцы» убили в РФ минимум 20 человек

  • 11.10.2023, 2:43
Вернувшиеся с войны в Украине «вагнеровцы» убили в РФ минимум 20 человек

Заключенных помиловал Путин.

Помилованные президентом РФ Владимиром Путиным заключенные, вернувшиеся с войны в Украине, продолжают совершать убийства в России. В Приморском крае завербованный в ЧВК «Вагнер» осужденный задушил и сжег свою знакомую, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Сгоревший автомобиль с обугленными останками 32-летней матери троих детей нашли на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино 5 октября. По горячим следам был задержан 32-летний местный житель, в июле этого года вернувшийся с войны с тремя медалями, уточняет News.vl. Именно с ним жертву видели в последний раз.

На допросе «вагнеровец» признался в убийстве. Он заявил, что между ним и его знакомой возник личный конфликт, в ходе которого он задушил женщину, а затем поджег автомобиль вместе с телом, чтобы скрыть следы преступления. СКР возбудил дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Обвиняемого отправили в СИЗО. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за кражи, а в 2016 году его приговорили к 10 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за убийство беспомощного человека из корысти и разбой. В декабре 2022 года осужденный заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну.

Погибшая многодетная мать — уже 20 жертва бывших наемников, вернувшихся из Украины. 3 октября в поселке Ермаковское Красноярского края полиция задержала по подозрению в двойном убийстве «вагнеровца» Дениса Степанова. По данным следствия, он специально поджег дом, в котором находились мать и дочь: одной женщине было 68 лет, другой — 35.

За день до этого в Липецке задержали 31-летнего «вагнеровца», подозреваемого в убийстве четырехлетней падчерицы. В ходе конфликта с женой он несколько раз ударил по голове ее дочь от первого брака. Девочка скончалась до приезда скорой.

29 сентября в Нижегородской области задержали 55-летнего «вагнеровца», который облил свою сестру бензином и сжег ее заживо. Участником другого резонансного преступления — убийства аниматоров в Краснодарском крае, также стал вступивший в ЧВК и позднее помилованный рецидивист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на войну. «Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но отдали жизнь за родину и искупили свою вину в полной мере», — отметил глава государства.

Путин признавал, что у вернувшихся на гражданку помилованных зэков бывают рецидивы. Но «это жизнь, ничего здесь не поделаешь, она диктует нам свои суровые законы», говорил он, называя такие случаи редкостью.

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