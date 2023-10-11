В Болгарии по обвинению в незаконном экспорте в РФ арестованы 12 человек 11.10.2023, 4:46

Среди них россияне и белорусы.

В Болгарии в рамках дела о незаконном экспорте в страну-агрессора Россию товаров двойного назначения, которые можно использовать для войны против Украины, арестовали 12 человек. Об этом 10 октября сообщил журналистам главный секретарь МВД Болгарии Живко Коцев, информирует Associated Press.

Среди подозреваемых есть граждане Болгарии, России и Беларуси, отметил он.

Руководитель Агентства национальной безопасности Болгарии (САНС) Пламен Тончев рассказал, что международная сеть, которую раскрыли в Болгарии, занималась нелегальными поставками в РФ из европейских стран.

По его данным, товары военного и гражданского назначения предназначались для таких сил специального назначения России, как используемые в Украине ЧВК «Вагнер» (признанная международной преступной организацией) и «Ахмат».

Тончев утверждает также, что преступная группировка, участников которой задержали в Болгарии, действовала в других странах Европейского союза, а также в Великобритании, Сербии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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