США разрабатывают план на случай эскалации ситуации в Израиле 11.10.2023, 5:02

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Подробности.

Соединенные Штаты Америки занимаются планированием действий на случай эскалации текущей войны в Израиле.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

По его словам, президент Джо Байден распорядился относительно планирования, которое предусматривает консультации с союзниками США.

Также Салливан сказал, что передвижение авианосной ударной группы США в Восточное Средиземноморье призвано удержать другие страны или группы.

«Позвольте мне внести ясность: мы не перемещали авианосец для ХАМАСа. Мы заставили авианосец послать четкий сигнал о сдерживании другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну», - сказал он.

Также Салливан пояснил, что Байден поручил ему заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации. Именно поэтому они глубоко вовлечены в это планирование, также консультируются с союзниками и партнерами по поводу всех потенциальных сценариев, которые могут развернуться в ближайшие дни.

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