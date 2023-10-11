США разрабатывают план на случай эскалации ситуации в Израиле
- 11.10.2023, 5:02
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Подробности.
Соединенные Штаты Америки занимаются планированием действий на случай эскалации текущей войны в Израиле.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.
По его словам, президент Джо Байден распорядился относительно планирования, которое предусматривает консультации с союзниками США.
Также Салливан сказал, что передвижение авианосной ударной группы США в Восточное Средиземноморье призвано удержать другие страны или группы.
«Позвольте мне внести ясность: мы не перемещали авианосец для ХАМАСа. Мы заставили авианосец послать четкий сигнал о сдерживании другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну», - сказал он.
Также Салливан пояснил, что Байден поручил ему заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации. Именно поэтому они глубоко вовлечены в это планирование, также консультируются с союзниками и партнерами по поводу всех потенциальных сценариев, которые могут развернуться в ближайшие дни.