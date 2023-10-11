ЦАХАЛ уничтожил дом главаря военного крыла ХАМАС
- 11.10.2023, 7:44
Ликвидирован его брат.
В ночь на среду, 11 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали дом отца Мухаммеда Дейфа, фактического главы военного крыла ХАМАСа и вдохновителя атаки на Израиль, сообщают «Детали».
Об этом также рассказал сайт The Jerusalem Post, со ссылкой на арабское издание Al-Mayadeen, издающееся в Ливане. Дом взорван. По предварительным данным, убито несколько членов семьи, в том числе, как сообщает Al-Mayadeen, родной брат Дейфа.
Всю ночь ЦАХАЛ продолжил наносить удары по террористическойй инфраструктуре в секторе Газа. Десятки истребителей поразили более 200 целей в Аль-Фуркане.
Район Аль-Фуркан на севере сектора Газа, используется в качестве командного центра ХАМАСа, и оттуда совершается большое количество террористических атак против Израиля. Это третий удар по данному району за последние 24 часа. Всего за сутки ЦАХАЛ поразил там более 450 целей.