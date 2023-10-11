Зеленский передал Нетаньяху информацию о связях России с ХАМАС
- 11.10.2023, 7:46
Украинские спецслужбы располагают фактами, что Россия поддерживает палестинских террористов.
Украинские спецслужбы имеют «все подсказки», указывающие на поддержку ХАМАС со стороны Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому каналу France 2.
«Россия так или иначе поддерживает операции ХАМАС. Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все подсказки, которые заставляют нас считать, что Россия способствует определенным террористическим операциям», - пояснил он.
По словам Зеленского, это не первый случай, когда Россия поддерживает деятельность террористических группировок. Например, она делала это в Сирии и в Украине. Украинский президент объяснил это премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время их телефонного разговора в воскресенье.