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Кремль в нокауте

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.10.2023, 7:51
  • 1,924
Кремль в нокауте

Из Израиля попало по самому больному месту.

Самый страшный удар по российскому начальству нанесен из Израиля. Это будет потяжелее украинского контрнаступления.

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 29-летний Авнер мобилизовался и отправился на фронт.

Где же ваши дети, кремлевское начальство? На каких фронтах в Украине они воюют?

Вот это «прилет» … Вдарило из Израиля в самую начальственную «гущу». Попало по больному месту.

Смотри, российский народ. Путин, Лавров, Кириенко, Шойгу, Патрушев, Нарышкин и другие «заварили кашу» - затеяли «спецоперацию». А воевать отправили обычных людей – это не для их сыновей и дочерей. Они в богатстве, «живут в счастье», у них ничего не изменилось.

Объясните нам, Zетеры Машков, Дюжев, Соловьев, Симоньян, почему в Израиле дети начальства «такие же, как все», а в России это не так? Кстати, к Симоньян отдельный вопрос – почему ее Кеосаян не на фронте? Каску, автомат в руки, и пошел в окоп за любимый «русский мир».

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